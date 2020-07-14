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Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:25
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:25 14.07.2020
118
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 14 июля состоит на лечении 181 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 181, подтверждённых с COVID – 181, с кислородной поддержкой – 106, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.
Главврач подчеркнул, что за сутки поступили 14 пациентов, выписан 21 пациент.
"Вчера умерла женщина в возрасте 58 лет (с положительным COVID)", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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