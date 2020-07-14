В Удмуртии за сутки умерли двое мужчин с коронавирусом

"В Удмуртии выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции, 20 человек выздоровели, их выписали. Два летальных случая, мужчинам было 50 лет и 71 год", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".

По его данным, на 14 июля в Удмуртии зарегистрировано 1 880 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1 381 человек выздоровел, 35 летальных случаев." Состояние заболевших: 387 в удовлетворительном состоянии, 57 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии", - сообщает глава региона в соцсети.