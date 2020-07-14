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В Удмуртии за сутки умерли двое мужчин с коронавирусом
Число жертв коронавирусной инфекции в Удмуртии достигло 35 человек, за последние сутки скончались двое мужчин с подтвержденным диагнозом, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)

В Удмуртии за сутки умерли двое мужчин с коронавирусом

09:23 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
УФА, 14 июл - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции в Удмуртии достигло 35 человек, за последние сутки скончались двое мужчин с подтвержденным диагнозом, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"В Удмуртии выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции, 20 человек выздоровели, их выписали. Два летальных случая, мужчинам было 50 лет и 71 год", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По его данным, на 14 июля в Удмуртии зарегистрировано 1 880 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1 381 человек выздоровел, 35 летальных случаев." Состояние заболевших: 387 в удовлетворительном состоянии, 57 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии", - сообщает глава региона в соцсети.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
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