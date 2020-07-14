Глава Росгидромета объяснил появление новых островов в Арктике

"В ряде случаев полуострова, покрытые льдом, при отступании ледника отделялись проливами от основного участка суши и таким образом превращались в острова. Сегодня этот процесс продолжается, и трудно сказать, сколько еще поправок нужно будет внести в географические и навигационные карты Северной полярной области", — сказал Шумаков.