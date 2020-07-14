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Глава Росгидромета объяснил появление новых островов в Арктике
Новые острова в Арктике появляются из-за таяния ледников и наносов грунта на мелководье, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:50
игорь шумаков
арктика
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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РИА Новости
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игорь шумаков, арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Глава Росгидромета объяснил появление новых островов в Арктике

09:18 14.07.2020 (обновлено: 11:50 14.07.2020)
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© "Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук", РАНАрктика
Арктика
© "Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук", РАН
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новые острова в Арктике появляются из-за таяния ледников и наносов грунта на мелководье, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
Как пояснил глава федеральной службы, в первую очередь эти явления характерны для территорий архипелага Земля Франца-Иосифа.

"В ряде случаев полуострова, покрытые льдом, при отступании ледника отделялись проливами от основного участка суши и таким образом превращались в острова. Сегодня этот процесс продолжается, и трудно сказать, сколько еще поправок нужно будет внести в географические и навигационные карты Северной полярной области", — сказал Шумаков.

Собеседник агентства также отметил, что острова образуются и в силу другого механизма — накопления наносов в районах мелководных банок. В частности, в результате такого процесса появился остров Яя в восточной части моря Лаптевых.
Остров Яя открыли пилоты вертолета, совершавшие перелет на Новосибирские острова в августе 2013 года. Название связано с ответом летчиков на вопрос о том, кто первым заметил новый остров. Оба сказали "я".
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Игорь ШумаковАрктикаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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