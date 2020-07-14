Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574312258.html
В Хабаровске возбудили дело после обнаружения тела пропавшего ребенка
Тело девятилетнего ребенка, который пропал в понедельник в Хабаровске, найдено в реке, возбуждено дело, сообщает во вторник СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:18
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f6a48d3129cb381f7ac72d8c2bd65c29.jpg
https://ria.ru/20200713/1574283923.html
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f6a48d3129cb381f7ac72d8c2bd65c29.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a9c97b4ccc9230319e7e8903019c7e54.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_7c36122fea13460076226b2df3e57476.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, происшествия

В Хабаровске возбудили дело после обнаружения тела пропавшего ребенка

09:18 14.07.2020
2048
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Тело девятилетнего ребенка, который пропал в понедельник в Хабаровске, найдено в реке, возбуждено дело, сообщает во вторник СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ранее прокуратура начала проверку после пропажи ребенка. По предварительным данным, он был из неблагополучной семьи. Прокуроры дадут оценку работе органов профилактики.
"В правоохранительные органы поступила информация о том, что в районе центральной набережной Хабаровска во время купания в реке Амур утонул 9-летний ребенок. По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие выясняет, почему ребенок был у реки без взрослых.
Статуя Фемиды
13 июля, 16:03
Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
2011503
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)ХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Омич, подозреваемый в убийстве своей беременной подруги
Омича заподозрили в убийстве беременной возлюбленной
Лес
Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
Полицейский
В Хабаровске пропал девятилетний ребенок
Арктика
Глава Росгидромета объяснил появление новых островов в Арктике
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Сотрудники МЧС Хабаровского края на площадке у вертолета
К озеру в Хабаровском крае, куда попала нефть, направили вертолет МЧС
Белка
В Колорадо нашли зараженную чумой белку
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске женщину осудили за гибель выпавшего из окна ребенка
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Блогерша Николь Тея
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
04:31США приравняли паспорта Гонконга к китайским
04:29Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США
Лента новостейМолния