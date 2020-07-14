В Хабаровске возбудили дело после обнаружения тела пропавшего ребенка

ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Тело девятилетнего ребенка, который пропал в понедельник в Хабаровске, найдено в реке, возбуждено дело, сообщает во вторник СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ранее прокуратура начала проверку после пропажи ребенка. По предварительным данным, он был из неблагополучной семьи. Прокуроры дадут оценку работе органов профилактики.
"В правоохранительные органы поступила информация о том, что в районе центральной набережной Хабаровска во время купания в реке Амур утонул 9-летний ребенок. По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие выясняет, почему ребенок был у реки без взрослых.