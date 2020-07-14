В Хабаровске возбудили дело после обнаружения тела пропавшего ребенка

Ранее прокуратура начала проверку после пропажи ребенка. По предварительным данным, он был из неблагополучной семьи. Прокуроры дадут оценку работе органов профилактики.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие выясняет, почему ребенок был у реки без взрослых.