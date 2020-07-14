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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574312168.html
В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Грузии, общее число инфицированных достигло 999, выздоровели 13 человек, сообщается на РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, грузия, в мире

В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

09:17 14.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
ТБИЛИСИ, 14 июл - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Грузии, общее число инфицированных достигло 999, выздоровели 13 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 999, выздоровели 870 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
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В режиме карантина находятся 5001 человек, под наблюдением в стационарах - 219 пациентов.
В понедельник в Минздраве сообщили, что в течение месяца больше всего случаев заражения выявлено у водителей грузовых трейлеров, прибывших из других стран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
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