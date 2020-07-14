В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 14 июл - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Грузии, общее число инфицированных достигло 999, выздоровели 13 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 999, выздоровели 870 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 5001 человек, под наблюдением в стационарах - 219 пациентов.
В понедельник в Минздраве сообщили, что в течение месяца больше всего случаев заражения выявлено у водителей грузовых трейлеров, прибывших из других стран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.