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Сын тигра Амура поедет к невесте в ОАЭ
Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправят в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:13
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общество

Сын тигра Амура поедет к невесте в ОАЭ

09:13 14.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка
Тигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправят в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках, сообщил РИА Новости директор парка Дмитрий Мезенцев.
По его словам, тигра отправят в зоологический центр "Ал Бустан" в Абу-Даби.
"Шерхан поедет туда насовсем – для размножения, к невесте. Пока точных сроков нет, возможно, это произойдет осенью – это будет зависеть от того, когда откроют международные рейсы, какая там будет погода", - сказал собеседник агентства.
Мезенцев отметил, что зверя отправят в ОАЭ в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.
"По ней тигры передаются бесплатно (между зоопарками – ред.), подбираются, чтобы не было близкородственного скрещивания", - отметил собеседник.
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Шерхан – сын тигра Амура и тигрицы Уссури, родившейся в питомнике Московского зоопарка. Уссури после родов в 2016 году Шерхана и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один через пять дней погиб, второго спасли.
Тигр Амур стал известен во всем мире, подружившись с козлом Тимуром в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. В 2019 году Тимур умер.
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