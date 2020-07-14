Сын тигра Амура поедет к невесте в ОАЭ

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправят в Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправят в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках, сообщил РИА Новости директор парка Дмитрий Мезенцев.

По его словам, тигра отправят в зоологический центр "Ал Бустан" в Абу-Даби.

"Шерхан поедет туда насовсем – для размножения, к невесте. Пока точных сроков нет, возможно, это произойдет осенью – это будет зависеть от того, когда откроют международные рейсы, какая там будет погода", - сказал собеседник агентства.

Мезенцев отметил, что зверя отправят в ОАЭ в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.

"По ней тигры передаются бесплатно (между зоопарками – ред.), подбираются, чтобы не было близкородственного скрещивания", - отметил собеседник.

Шерхан – сын тигра Амура и тигрицы Уссури, родившейся в питомнике Московского зоопарка. Уссури после родов в 2016 году Шерхана и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один через пять дней погиб, второго спасли.