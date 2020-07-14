В Москве благоустроят около 60 дворов на деньги от платных парковок

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 60 дворов на севере Около 60 дворов на севере Москвы благоустроят на деньги от платных парковок, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства.

"За счет средств от платных парковок по 58 адресам в САО отремонтируют асфальтовое покрытие дорог, ограждения, тротуары и газоны, обустроят цветники, посадят деревья и кустарники. Во дворах появятся зоны отдыха, тропинки для прогулок, новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием, – говорится в сообщении.

Отмечается, что проекты благоустройства были выбраны по желанию жителей: свои предпочтения можно выразить, проголосовав на портале или в приложении "Активный гражданин" или обратившись к муниципальным депутатам.

Как сообщили в АМПП , работы пройдут во всех 16 районах, больше всего дворов отремонтируют в Бескудниковском, Дмитровском районах и Ховрине.