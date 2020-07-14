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В Москве благоустроят около 60 дворов на деньги от платных парковок
Около 60 дворов на севере Москвы благоустроят на деньги от платных парковок, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:10
благоустройство
администратор московского парковочного пространства
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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благоустройство, администратор московского парковочного пространства, москва

В Москве благоустроят около 60 дворов на деньги от платных парковок

09:10 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДетская игровая площадка по улице Новаторов, дом 34, корпус 6 в Обручевском районе Юго-Западного административного округа в Москве
Детская игровая площадка по улице Новаторов, дом 34, корпус 6 в Обручевском районе Юго-Западного административного округа в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 60 дворов на севере Москвы благоустроят на деньги от платных парковок, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства.
"За счет средств от платных парковок по 58 адресам в САО отремонтируют асфальтовое покрытие дорог, ограждения, тротуары и газоны, обустроят цветники, посадят деревья и кустарники. Во дворах появятся зоны отдыха, тропинки для прогулок, новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием, – говорится в сообщении.
Отмечается, что проекты благоустройства были выбраны по желанию жителей: свои предпочтения можно выразить, проголосовав на портале или в приложении "Активный гражданин" или обратившись к муниципальным депутатам.
Как сообщили в АМПП, работы пройдут во всех 16 районах, больше всего дворов отремонтируют в Бескудниковском, Дмитровском районах и Ховрине.
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"Напоминаем, что средства от платных парковок передаются в префектуры, а местные власти направляют их на благоустройство придомовых территорий. Средства поступают даже в те районы, где нет платных парковок. Подробная информация о запланированных работах в течение года публикуется на сайтах управ районов в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок", - добавили в пресс-службе.
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БлагоустройствоАдминистратор московского парковочного пространстваМосква
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