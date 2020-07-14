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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574312042.html
В Москве за сутки выписали 1012 человек, переболевших COVID-19
Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 165 966 человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:0:2115:1189_1400x0_80_0_0_139c9f2f629e2f560381aba77b565233.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве за сутки выписали 1012 человек, переболевших COVID-19

09:09 14.07.2020 (обновлено: 09:19 14.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 165 966 человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1012 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 165 966", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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