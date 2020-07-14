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Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Ростовской области
Четыре человека пострадали при столкновении внедорожника с автомобилем скорой помощи в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:09
белокалитвинский район
ростовская область
происшествия
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белокалитвинский район
ростовская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
белокалитвинский район, ростовская область, происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Ростовской области

09:07 14.07.2020 (обновлено: 09:09 14.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении внедорожника с автомобилем скорой помощи в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
ДТП произошло в 4.15 мск на 285-м километре автодороги "Волгоград - Каменск".
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
23 июня, 06:42
В Кемерово скорая помощь перевернулась при ДТП
По предварительным данным, водитель Ford Explorer во время обгона не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ (скорая помощь).
"В результате ДТП пострадали водители Ford и УАЗ, а также пассажиры УАЗ, женщины 1954 и 1969 годов рождения", - сказал представитель ведомства, уточнив, что по предварительной информации, пострадавшие пассажиры УАЗа - сотрудники медчасти.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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