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Росгидромет оценил масштабы таяния льдов в Северном Ледовитом океане
Минимальное значение площади льдов с 80-х годов снизилось примерно наполовину, а многолетние льды и вовсе почти исчезли, сообщил РИА Новости глава Росгидромета... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:51
риа наука
игорь шумаков
чукотское море
земля - риа наука
роман вильфанд
гидрометцентр
арктика
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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игорь шумаков, чукотское море, земля - риа наука, роман вильфанд, гидрометцентр, арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

Росгидромет оценил масштабы таяния льдов в Северном Ледовитом океане

09:05 14.07.2020 (обновлено: 11:51 14.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
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Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минимальное значение площади льдов с 80-х годов снизилось примерно наполовину, а многолетние льды и вовсе почти исчезли, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
Собеседник агентства отметил, что специалисты считают уменьшение площади льдов основным проявлением изменения ледовых условий в Арктике. Это происходит круглый год.
"Для Арктики в целом минимальные значения ледовитости наблюдались в 2007 году — 4,19 миллиона квадратных километров, в 2012 году – 3,35 миллиона квадратных километров, в 2019 году – 4,1 миллиона квадратных километров. Для сравнения, в 1980 году ледовитость достигала 7,6 миллиона квадратных километров, в 1983 году – 7,28 миллиона", — подчеркнул Шумаков.
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Он добавил, что в акватории арктических морей России ледовый покров становится тоньше.
"В зимний период вся акватория морей Северного морского пути продолжает покрываться толстыми однолетними льдами, а сроки замерзания и таяния смещаются на октябрь-ноябрь и май-июнь соответственно. Особенно в Чукотском море", — уточнил глава Росгидромета.
Между тем, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, отсутствие многолетних льдов уже несколько лет не позволяет проводить традиционные экспедиции к Северному полюсу. Дело в том, что ученые использовали поверхность многолетних айсбергов в качестве базы для научной станции. Однако, в нынешних климатических условиях не удается найти подходящего айсберга для экспедиции.
Изменение ледовой обстановки связано с глобальным изменение климата: повышение среднегодовой температуры в Арктике идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете.
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РИА НаукаИгорь ШумаковЧукотское мореЗемля - РИА НаукаРоман ВильфандГидрометцентрАрктикаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
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