Росгидромет оценил масштабы таяния льдов в Северном Ледовитом океане

"Для Арктики в целом минимальные значения ледовитости наблюдались в 2007 году — 4,19 миллиона квадратных километров, в 2012 году – 3,35 миллиона квадратных километров, в 2019 году – 4,1 миллиона квадратных километров. Для сравнения, в 1980 году ледовитость достигала 7,6 миллиона квадратных километров, в 1983 году – 7,28 миллиона", — подчеркнул Шумаков.