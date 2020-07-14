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СМИ: Минтранс готов изменить правила субсидирования авиакомпаний
Минтранс РФ готов изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли полностью получить обещанную господдержку за потери из-за коронавируса, РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:03
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
аэрофлот
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика

СМИ: Минтранс готов изменить правила субсидирования авиакомпаний

09:03 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минтранс РФ готов изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли полностью получить обещанную господдержку за потери из-за коронавируса, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на ведомство.
"Предложения о правилах субсидирования авиакомпаниям готовились и утверждались с учетом ситуации на рынке авиаперевозок на тот момент. Минтранс проработает возможность изменить правила субсидирования с учетом новой ситуации на рынке и прогнозируемых показателей авиаперевозок. С целью дальнейшей поддержки отрасли данный вопрос будет проработан совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка", – цитирует газета представителя Минтранса.
Издание отмечает, что единственная отраслевая мера поддержки гражданской авиации – это субсидии, которые авиакомпании получают по принятому в мае постановлению правительства. Согласно ему, авиаперевозчикам выделяется 23,4 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Поддержать авиакомпании на эту сумму поручил президент Владимир Путин.
Но согласно принятому постановлению, отрасль получит меньше. По нему авиакомпании получают 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в феврале-июле относительно аналогичного месяца прошлого года. Исключение составляет группа "Аэрофлот": ей по постановлению полагается 7,89 миллиарда рублей сразу и независимо от падения трафика. Эти деньги "Аэрофлот" и две его "дочки" – авиакомпании "Россия" и "Аврора" – уже получили.
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Газета пишет, что сейчас авиакомпании могут рассчитывать максимум на 15 миллиардов из 23,4 миллиарда рублей – с учетом средств, уже выданных группе "Аэрофлот". Такую оценку делал еще до принятия постановления сам Минтранс. И даже эта сумма набралась бы только при практически полном обнулении трафика российских авиакомпаний в апреле-июле.
Однако уже в июне перевозки стали восстанавливаться – до 2,84 миллиона человек, или 22,5% относительно июня 2019 года. Даже в апреле и мае перевозки не обнулялись, а только сокращались – соответственно в 12,5 и 11 раз. Получается, авиакомпании недополучат почти 10 миллиардов рублей, которые обещал Путин.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаАэрофлотМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Экономика
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