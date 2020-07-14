СМИ: Минтранс готов изменить правила субсидирования авиакомпаний

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минтранс РФ готов изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли полностью получить обещанную господдержку за потери из-за коронавируса, сообщает во вторник газета " Минтранс РФ готов изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли полностью получить обещанную господдержку за потери из-за коронавируса, сообщает во вторник газета " Ведомости " со ссылкой на ведомство.

"Предложения о правилах субсидирования авиакомпаниям готовились и утверждались с учетом ситуации на рынке авиаперевозок на тот момент. Минтранс проработает возможность изменить правила субсидирования с учетом новой ситуации на рынке и прогнозируемых показателей авиаперевозок. С целью дальнейшей поддержки отрасли данный вопрос будет проработан совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка", – цитирует газета представителя Минтранса.

Издание отмечает, что единственная отраслевая мера поддержки гражданской авиации – это субсидии, которые авиакомпании получают по принятому в мае постановлению правительства. Согласно ему, авиаперевозчикам выделяется 23,4 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Поддержать авиакомпании на эту сумму поручил президент Владимир Путин

Но согласно принятому постановлению, отрасль получит меньше. По нему авиакомпании получают 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в феврале-июле относительно аналогичного месяца прошлого года. Исключение составляет группа " Аэрофлот ": ей по постановлению полагается 7,89 миллиарда рублей сразу и независимо от падения трафика. Эти деньги "Аэрофлот" и две его "дочки" – авиакомпании "Россия" и "Аврора" – уже получили.

Газета пишет, что сейчас авиакомпании могут рассчитывать максимум на 15 миллиардов из 23,4 миллиарда рублей – с учетом средств, уже выданных группе "Аэрофлот". Такую оценку делал еще до принятия постановления сам Минтранс. И даже эта сумма набралась бы только при практически полном обнулении трафика российских авиакомпаний в апреле-июле.