СК возбудил дело из-за отсутствия воды в поселках в Астраханской области

По версии следствия, с февраля 2016 по июнь 2020 года вблизи поселка Верхний Баскунчак без каких-либо документов заменили часть металлических труб водопровода на пластиковые меньшего диаметра, которые были неправильно уложены в грунт. Из-за этого образовались воздушные пробки, понизившие уровень давления воды, который стал недостаточным для ее поступления в поселки Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак Ахтубинского района области.