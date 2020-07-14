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СК возбудил дело из-за отсутствия воды в поселках в Астраханской области
Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий из-за отсутствия воды в трех поселках Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:53
следственный комитет россии (ск рф)
ахтубинский район
астраханская область
происшествия
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ахтубинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), ахтубинский район, астраханская область, происшествия

СК возбудил дело из-за отсутствия воды в поселках в Астраханской области

08:53 14.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий из-за отсутствия воды в трех поселках Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
В середине июня следователи организовали проверку после сообщений СМИ об отсутствии воды в поселках Ахтубинского района, в частности, из-за замены металлических труб на пластиковые вдвое меньшего диаметра. В начале июля источник сообщил РИА Новости, что в администрации Ахтубинского района правоохранители провели изъятие документов.
"Возбуждено уголовное дело по факту отсутствия воды на территории трех населенных пунктов Ахтубинского района области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с февраля 2016 по июнь 2020 года вблизи поселка Верхний Баскунчак без каких-либо документов заменили часть металлических труб водопровода на пластиковые меньшего диаметра, которые были неправильно уложены в грунт. Из-за этого образовались воздушные пробки, понизившие уровень давления воды, который стал недостаточным для ее поступления в поселки Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак Ахтубинского района области.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ахтубинский районАстраханская областьПроисшествия
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