СК возбудил дело из-за отсутствия воды в поселках в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий из-за отсутствия воды в трех поселках Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
В середине июня следователи организовали проверку после сообщений СМИ об отсутствии воды в поселках Ахтубинского района, в частности, из-за замены металлических труб на пластиковые вдвое меньшего диаметра. В начале июля источник сообщил РИА Новости, что в администрации Ахтубинского района правоохранители провели изъятие документов.
"Возбуждено уголовное дело по факту отсутствия воды на территории трех населенных пунктов Ахтубинского района области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с февраля 2016 по июнь 2020 года вблизи поселка Верхний Баскунчак без каких-либо документов заменили часть металлических труб водопровода на пластиковые меньшего диаметра, которые были неправильно уложены в грунт. Из-за этого образовались воздушные пробки, понизившие уровень давления воды, который стал недостаточным для ее поступления в поселки Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак Ахтубинского района области.