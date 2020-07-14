https://ria.ru/20200714/1574311561.html
На территории фермерского хозяйства на Украине произошел крупный пожар
Пожар на площади 4 тысячи квадратных метров произошел на территории фермерского хозяйства в Закарпатской области, жертв и пострадавших нет, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:51
2020-07-14T08:51
закарпатская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:78:751:500_1400x0_80_0_0_46c770db99c115d128c70a84e0759dac.jpg
https://ria.ru/20200713/1574254805.html
закарпатская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:78:751:500_1400x0_80_0_0_46c770db99c115d128c70a84e0759dac.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_1:0:668:500_1400x0_80_0_0_7bc3b03a6020cb4eb13dc7f8be5fbf9a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_85:0:585:500_1400x0_80_0_0_781050502ab48d755dcc88a4b7df3bed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закарпатская область, украина, в мире