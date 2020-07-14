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На территории фермерского хозяйства на Украине произошел крупный пожар
Пожар на площади 4 тысячи квадратных метров произошел на территории фермерского хозяйства в Закарпатской области, жертв и пострадавших нет, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:51
закарпатская область
украина
в мире
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353
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закарпатская область, украина, в мире

На территории фермерского хозяйства на Украине произошел крупный пожар

08:51 14.07.2020
371
© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины
© Фото : ДСНС України
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Пожар на площади 4 тысячи квадратных метров произошел на территории фермерского хозяйства в Закарпатской области, жертв и пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным пресс-службы, в понедельник загорелась кровля производственно-складского здания фермерского хозяйства "Югра".
"Подразделения Госслужбы по ЧС пожар ликвидировали на площади 4 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К тушению привлекалось 72 спасателя и девять единиц техники.
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