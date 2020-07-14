Омича заподозрили в убийстве беременной возлюбленной

"По версии следствия, подозреваемый - отец ребенка беременной женщины. Пришел к ней выяснить отношения, так как не собирался жениться и воспитывать ребенка", - пояснила журналистам старший помощник руководителя СУСК по Омской области Лариса Болдинова.

Во время ссоры с беременной омичкой мужчина ударил её несколько раз металлической трубой по голове, а когда понял, что женщина скончалась, облил ее одежду и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого подозреваемый попытался скрыть следы преступления.