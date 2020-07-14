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Омича заподозрили в убийстве беременной возлюбленной
Жителя Омска заключили под стражу по подозрению в жестоком убийстве 33-летней беременной возлюбленной, тело которой он поджёг, сообщили во вторник РИА Новости в РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:47
2020-07-14T11:20
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия
ОМСК, 14 июл - РИА Новости.
Жителя Омска
заключили под стражу по подозрению в жестоком убийстве 33-летней беременной возлюбленной, тело которой он поджёг, сообщили во вторник РИА Новости в следственном управлении СК
по региону.
Убийство беременной омички произошло ночью 12 июля на улице 28-я Северная в Омске.
"Двое соседей пошли ночью в магазин, когда возвращались домой, увидели на первом этаже дома пожар. Мужчины зашли в квартиру - дверь была открыта. Стали тушить, вызвали полицию. Во время тушения обнаружили тело 33-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и заключён под стражу на два месяца", - рассказали РИА Новости в СУ СК по Омской области
.
В ведомстве отметили, что подозреваемый был задержан по горячим следам 13 июля в 10.00 по местному времени. По версии следствия, 35-летний знакомый убитой женщины в последнее время жил в Москве
. Во время ссоры с беременной омичкой он ударил её несколько раз металлической трубой по голове, а когда понял, что женщина скончалась, облил ее одежду и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого подозреваемый попытался скрыть следы преступления.
"По версии следствия, подозреваемый - отец ребенка беременной женщины. Пришел к ней выяснить отношения, так как не собирался жениться и воспитывать ребенка", - пояснила журналистам старший помощник руководителя СУСК по Омской области Лариса Болдинова.
Во время ссоры с беременной омичкой мужчина ударил её несколько раз металлической трубой по голове, а когда понял, что женщина скончалась, облил ее одежду и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого подозреваемый попытался скрыть следы преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).