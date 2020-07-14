Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации

Роскачество протестировало 21 наиболее популярное приложение в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (10 для iOS и 11 для Android ). Испытания проводились по 80 критериям, при этом особое внимание уделялось визуальному обозначению ненормативной лексики в песнях и возможности блокировки такого контента. "Роскачество предлагает музыкальным сервисам продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой", - говорится в сообщении.

Эксперты оценили функциональные возможности - одну из самых важных потребительских характеристик: возможности поиска, наличие карточек альбомов и песен исполнителя, их текстов, возможность составить собственный плейлист, управление воспроизведением и другое. По результатам тестирования наиболее функциональными были признаны три приложения.

Кроме того, была проведена оценка безопасности, в том числе при передаче данных пользователя и приложения. "Запрос только необходимых разрешений является одним из важных критериев оценки, так как позволяет выявить неоправданные доступы приложений и потенциально вредоносные компоненты. 62% приложений получили максимальные оценки по этому критерию, 38% запрашивают не критичные, но тем не менее, избыточные доступы", - сообщает Роскачество.