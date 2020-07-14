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Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням
Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
роскачество, google, google android, apple ios, технологии, общество

Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням

08:39 14.07.2020
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© Depositphotos / kleberpicuiМальчик в наушниках
Мальчик в наушниках
© Depositphotos / kleberpicui
Мальчик в наушниках. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации.
Роскачество протестировало 21 наиболее популярное приложение в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (10 для iOS и 11 для Android). Испытания проводились по 80 критериям, при этом особое внимание уделялось визуальному обозначению ненормативной лексики в песнях и возможности блокировки такого контента. "Роскачество предлагает музыкальным сервисам продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой", - говорится в сообщении.
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Эксперты оценили функциональные возможности - одну из самых важных потребительских характеристик: возможности поиска, наличие карточек альбомов и песен исполнителя, их текстов, возможность составить собственный плейлист, управление воспроизведением и другое. По результатам тестирования наиболее функциональными были признаны три приложения.
Кроме того, была проведена оценка безопасности, в том числе при передаче данных пользователя и приложения. "Запрос только необходимых разрешений является одним из важных критериев оценки, так как позволяет выявить неоправданные доступы приложений и потенциально вредоносные компоненты. 62% приложений получили максимальные оценки по этому критерию, 38% запрашивают не критичные, но тем не менее, избыточные доступы", - сообщает Роскачество.
Опрос показал, что в условиях самоизоляции лишь 20% опрошенных стали реже пользоваться музыкальными стриминговыми сервисами, а остальные 80% респондентов слушают музыку через потоковые сервисы в том же объеме или даже чаще. "Почти 90% принявших участие в опросе считают, что одной из важнейших функциональных возможностей в музыкальных сервисах является наличие индивидуальных музыкальных подборок и плейлистов сервиса", – сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
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