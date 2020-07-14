https://ria.ru/20200714/1574311192.html
Следствие проверит данные о якобы свалке опасных отходов под Курганом
Следственные органы организовали проверку информации о якобы захоронении на Шуховском мусорном полигоне под Курганом опасных отходов, сообщило следственное... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:39
2020-07-14T08:39
следственный комитет россии (ск рф)
курган
курганская область
происшествия
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курган
курганская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), курган, курганская область, происшествия