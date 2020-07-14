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Следствие проверит данные о якобы свалке опасных отходов под Курганом
Следственные органы организовали проверку информации о якобы захоронении на Шуховском мусорном полигоне под Курганом опасных отходов, сообщило следственное... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:39
следственный комитет россии (ск рф)
курган
курганская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), курган, курганская область, происшествия

Следствие проверит данные о якобы свалке опасных отходов под Курганом

08:39 14.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку информации о якобы захоронении на Шуховском мусорном полигоне под Курганом опасных отходов, сообщило следственное управление СК по региону.
Как сообщает издание Ura.ru, в 2015 году трое жителей Кургана, предположительно, закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города, о чем сообщил бывший сотрудник свалки, который якобы принимал участие в данных действиях.
"Кетовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области организовано проведение доследственной проверки в связи с размещением в СМИ информации о нарушениях требований экологического законодательства на территории Шуховского полигона", - говорится в сообщении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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