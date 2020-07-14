Следствие проверит данные о якобы свалке опасных отходов под Курганом

Как сообщает издание Ura.ru, в 2015 году трое жителей Кургана, предположительно, закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города, о чем сообщил бывший сотрудник свалки, который якобы принимал участие в данных действиях.