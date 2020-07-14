https://ria.ru/20200714/1574311062.html
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:33
2020-07-14T09:21
газпром
федеральная таможенная служба (фтс россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200228/1565341128.html
Андрей Дашков
Чему радоваться то? Если бы автомобилей или самолётов или хотя бы их компонентов продали больше чем газа..
375
fors.mazhor77
Потому что доходы от продажи газа уходят на золотые парашюты топ- менеджерам Газпрома.
255
195
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_75e2dde396ed2d03e12b2931321d2219.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, федеральная таможенная служба (фтс россии), центральный банк рф (цб рф), экономика