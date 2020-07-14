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Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:21
газпром
федеральная таможенная служба (фтс россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200228/1565341128.html
Чему радоваться то? Если бы автомобилей или самолётов или хотя бы их компонентов продали больше чем газа..
375
Потому что доходы от продажи газа уходят на золотые парашюты топ- менеджерам Газпрома.
255
195
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_75e2dde396ed2d03e12b2931321d2219.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
газпром, федеральная таможенная служба (фтс россии), центральный банк рф (цб рф), экономика

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

08:33 14.07.2020 (обновлено: 09:21 14.07.2020)
36827
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка.
Так, за апрель и май российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.
Поставки голубого топлива за аналогичный период принесли "Газпрому", обладающему монополией на экспорт трубопроводного сырья, 2,4 миллиарда долларов. По данным ЦБ, это минимальное значение за квартал с 2002 года.
По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. В комментарии РБК он отметил, что как минимум с 1994 года экспорт газа традиционно приносил больше выручки, чем продажи золота.
Золотые слитки
28 февраля, 17:28
Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза
248720402179526
Обсудить 195
ГазпромФедеральная таможенная служба (ФТС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Чему радоваться то? Если бы автомобилей или самолётов или хотя бы их компонентов продали больше чем газа..
14 июля, 08:53
Андрей Дашков
303838053
Потому что доходы от продажи газа уходят на золотые парашюты топ- менеджерам Газпрома.
14 июля, 08:59
ffors.mazhor77
197845239
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