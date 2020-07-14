Глава МИД Киргизии переболел COVID-19

БИШКЕК, 14 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков сообщил на своей странице в фейсбуке , что переболел коронавирусной инфекцией.

"Переболел, 11 дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система. С позволения Всевышнего, восстановление наступило, времени нет, работы много", — написал дипломат.

Айдарбеков посетовал, что сотрудники министерства не всегда успевают вовремя помочь всем нуждающимся гражданам в период эпидемии, но заверил, что дипломаты делают все, что в их силах.

"Благодарю коллег из центрального аппарата МИД, всех загранучреждений и глав дипломатических миссий за их самоотверженный, искренний труд. Дипломаты делают свою работу честно, искренне, без самопиара. Некоторые, болея, дистанционно несут службу, но все стойко переносят тяжести времени. Уверен, что, сплотившись, мы победим коронавирус и другие несчастья", — подчеркнул министр.

На сегодняшний день общее количество выявленных зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 11 538. Умерли 149 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3569 пациентов.