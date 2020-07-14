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Глава МИД Киргизии переболел COVID-19
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков сообщил на своей странице в фейсбуке, что переболел коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:01
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

Глава МИД Киргизии переболел COVID-19

08:33 14.07.2020 (обновлено: 13:01 14.07.2020)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 14 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков сообщил на своей странице в фейсбуке, что переболел коронавирусной инфекцией.
"Переболел, 11 дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система. С позволения Всевышнего, восстановление наступило, времени нет, работы много", — написал дипломат.
Айдарбеков посетовал, что сотрудники министерства не всегда успевают вовремя помочь всем нуждающимся гражданам в период эпидемии, но заверил, что дипломаты делают все, что в их силах.

"Благодарю коллег из центрального аппарата МИД, всех загранучреждений и глав дипломатических миссий за их самоотверженный, искренний труд. Дипломаты делают свою работу честно, искренне, без самопиара. Некоторые, болея, дистанционно несут службу, но все стойко переносят тяжести времени. Уверен, что, сплотившись, мы победим коронавирус и другие несчастья", — подчеркнул министр.

На сегодняшний день общее количество выявленных зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 11 538. Умерли 149 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3569 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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