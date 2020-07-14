На окраине города Югорска в ХМАО загорелся лес

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл - РИА Новости. Около 100 человек тушат лесной пожар на окраине города Около 100 человек тушат лесной пожар на окраине города Югорска Ханты-Мансийском автономном округе , площадь возгорания составляет 20 гектаров, сообщает региональное управление МЧС

"На фоне природных пожаров и установившейся жаркой погоды вчера в Югорске произошло возгорание городских лесов на окраине населенного пункта. Для ликвидации очага площадью 20 гектаров задействованы 93 человека и семь пожарных автомобилей, с помощью четырех бульдозеров создаются минерализованные полосы для предотвращения распространения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь распространился по двум направлениям: в сторону Югорска его удалось остановить, теперь пожарные работают над локализацией со стороны соседнего города Советский, где из-за природных пожаров введен режим ЧС. В ведомстве подчеркнули, что сил и средств для ликвидации огня достаточно, кроме того к сотрудникам МЧС присоединились муниципальные службы спасения и добровольные пожарные.