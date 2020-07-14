https://ria.ru/20200714/1574310996.html
На окраине города Югорска в ХМАО загорелся лес
Около 100 человек тушат лесной пожар на окраине города Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе, площадь возгорания составляет 20 гектаров, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:30
2020-07-14T08:30
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
югорск
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ
югорск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049364_0:329:3056:2048_1400x0_80_0_0_4414ab9224a0724ffd9520f6c63e5871.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), югорск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл - РИА Новости.
Около 100 человек тушат лесной пожар на окраине города Югорска
в Ханты-Мансийском автономном округе
, площадь возгорания составляет 20 гектаров, сообщает региональное управление МЧС
.
"На фоне природных пожаров и установившейся жаркой погоды вчера в Югорске произошло возгорание городских лесов на окраине населенного пункта. Для ликвидации очага площадью 20 гектаров задействованы 93 человека и семь пожарных автомобилей, с помощью четырех бульдозеров создаются минерализованные полосы для предотвращения распространения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь распространился по двум направлениям: в сторону Югорска его удалось остановить, теперь пожарные работают над локализацией со стороны соседнего города Советский, где из-за природных пожаров введен режим ЧС. В ведомстве подчеркнули, что сил и средств для ликвидации огня достаточно, кроме того к сотрудникам МЧС присоединились муниципальные службы спасения и добровольные пожарные.
Это второй крупный лесной пожар в черте Югорска с начала лета. Так, 10 июня в МЧС сообщали о возгорании отходов древесины на окраине города, из-за чего огонь перекинулся на лесной участок. Пожар на пяти гектарах удалось ликвидировать в течение суток, угрозы населенному пункту не было. Глава муниципалитета Андрей Бородкин отмечал, что предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.