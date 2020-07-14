Прокуратура назвала возможную причину обрушения потолка в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Причиной обрушения потолочных перекрытий на втором этаже двухэтажного жилого дома в Причиной обрушения потолочных перекрытий на втором этаже двухэтажного жилого дома в Новосибирске могли стать размещенные на крыше стройматериалы, сообщает прокуратура Новосибирской области

Ранее в главке МЧС сообщили, что утром во вторник потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, под завалом погиб 64-летний мужчина. Причина обрушения устанавливается.

"Прокурор Железнодорожного района Новосибирска организовал проверку в связи с обрушением крыши жилого дома по улице Владимировский спуск, 2. Предварительно установлено, что организация, осуществляющая капитальный ремонт кровли и жилого дома, допустила размещение строительных материалов на крыше здания. В результате произошло обрушение кровли, потолка", - говорится в сообщении.

Прокуратура планирует оценить законность действий управляющей и подрядной организации по выполнению работ, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства. Также прокуроры дадут оценку работе ответственных за ремонт должностных лиц.