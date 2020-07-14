https://ria.ru/20200714/1574310968.html
Прокуратура назвала возможную причину обрушения потолка в Новосибирске
Причиной обрушения потолочных перекрытий на втором этаже двухэтажного жилого дома в Новосибирске могли стать размещенные на крыше стройматериалы, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:29
2020-07-14T10:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574314227_0:160:1280:880_1400x0_80_0_0_5fef71fc1bdb7816b1214160603acd50.jpg
https://ria.ru/20200714/1574309077.html
https://ria.ru/20200617/1573038189.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574314227_0:160:1280:880_1400x0_80_0_0_5fef71fc1bdb7816b1214160603acd50.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574314227_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_7f0360f1f897c4ff6602f193770fe1c2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574314227_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_6fa67c8de803f42e8b5a6bf1c47fcf46.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости.
Причиной обрушения потолочных перекрытий на втором этаже двухэтажного жилого дома в Новосибирске
могли стать размещенные на крыше стройматериалы, сообщает прокуратура Новосибирской области
.
Ранее в главке МЧС
сообщили, что утром во вторник потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, под завалом погиб 64-летний мужчина. Причина обрушения устанавливается.
"Прокурор Железнодорожного района Новосибирска организовал проверку в связи с обрушением крыши жилого дома по улице Владимировский спуск, 2. Предварительно установлено, что организация, осуществляющая капитальный ремонт кровли и жилого дома, допустила размещение строительных материалов на крыше здания. В результате произошло обрушение кровли, потолка", - говорится в сообщении.
Прокуратура планирует оценить законность действий управляющей и подрядной организации по выполнению работ, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства. Также прокуроры дадут оценку работе ответственных за ремонт должностных лиц.
Следователи управления СКР по Новосибирской области также проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины под завалом. "На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в управлении.