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Прокуратура назвала возможную причину обрушения потолка в Новосибирске
Причиной обрушения потолочных перекрытий на втором этаже двухэтажного жилого дома в Новосибирске могли стать размещенные на крыше стройматериалы, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, происшествия

Прокуратура назвала возможную причину обрушения потолка в Новосибирске

08:29 14.07.2020 (обновлено: 10:21 14.07.2020)
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© Фото ГУМЧС Росии по Новосибирской областиОбрушение потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме в Новосибирске
Обрушение потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме в Новосибирске
© Фото ГУМЧС Росии по Новосибирской области
Обрушение потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Причиной обрушения потолочных перекрытий на втором этаже двухэтажного жилого дома в Новосибирске могли стать размещенные на крыше стройматериалы, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Ранее в главке МЧС сообщили, что утром во вторник потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, под завалом погиб 64-летний мужчина. Причина обрушения устанавливается.
Обрушение потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме в Новосибирске
Вчера, 06:08
В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
"Прокурор Железнодорожного района Новосибирска организовал проверку в связи с обрушением крыши жилого дома по улице Владимировский спуск, 2. Предварительно установлено, что организация, осуществляющая капитальный ремонт кровли и жилого дома, допустила размещение строительных материалов на крыше здания. В результате произошло обрушение кровли, потолка", - говорится в сообщении.
Прокуратура планирует оценить законность действий управляющей и подрядной организации по выполнению работ, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства. Также прокуроры дадут оценку работе ответственных за ремонт должностных лиц.
Следователи управления СКР по Новосибирской области также проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины под завалом. "На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в управлении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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