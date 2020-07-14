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В Узбекистане за сутки выявили 689 заболевших COVID-19
Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки - 689, всего их 13 872, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:29
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане за сутки выявили 689 заболевших COVID-19

08:29 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТАШКЕНТ, 14 июл - РИА Новости. Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки - 689, всего их 13 872, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К понедельнику число зарегистрированных случаев составляло 13 193, скончался 61 пациент, 7852 выздоровели.
"По состоянию на 14 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 13 872", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, 689 новых случаев – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний показатель самого высокого прироста заболевания - 500 инфицированных, был зафиксирован 12 июля.
За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 64 человека.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 8030. В понедельник из больниц были выписаны 178 человек, в воскресенье – 129, в субботу – 193. Сейчас на лечении находятся 5778 пациентов с COVID-19, в том числе 53 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.
В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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