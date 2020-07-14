В Узбекистане за сутки выявили 689 заболевших COVID-19

ТАШКЕНТ, 14 июл - РИА Новости. Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки - 689, всего их 13 872, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К понедельнику число зарегистрированных случаев составляло 13 193, скончался 61 пациент, 7852 выздоровели.

"По состоянию на 14 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 13 872", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, 689 новых случаев – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний показатель самого высокого прироста заболевания - 500 инфицированных, был зафиксирован 12 июля.

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 64 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 8030. В понедельник из больниц были выписаны 178 человек, в воскресенье – 129, в субботу – 193. Сейчас на лечении находятся 5778 пациентов с COVID-19, в том числе 53 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.

В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.