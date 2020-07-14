https://ria.ru/20200714/1574310883.html
В Минздраве рассказали об иммунитете после вакцинации от коронавируса
Иммунитет после перенесенного коронавируса может оказаться сильнее и продолжительнее, чем полученный после вакцинации. Об этом РИА Новости заявил главный... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:26
2020-07-14T13:03
распространение нового коронавируса
николай брико
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Иммунитет после перенесенного коронавируса может оказаться сильнее и продолжительнее, чем полученный после вакцинации. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико
.
Ученый пояснил, что эти два вида иммунитета могут не совпадать.
"Например, при папилломавирусной инфекции поствакцинальный иммунитет более напряжен и эффективен, чем постинфекционный. Если сравнивать инфекции обычные, вирусные, бактериальные, то постинфекционный иммунитет обеспечивает более напряженный, более длительный иммунитет", — сказал Брико.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что безопасность российской вакцины от COVID-19 подтвердилась в ходе клинических испытаний.
Вторая фаза испытания препарата продлится до 28 июля, после этого разработчик — институт Гамалеи — подаст заявку на его регистрацию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.