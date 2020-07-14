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Распространение нового коронавируса
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В Минздраве рассказали об иммунитете после вакцинации от коронавируса
Иммунитет после перенесенного коронавируса может оказаться сильнее и продолжительнее, чем полученный после вакцинации. Об этом РИА Новости заявил главный... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:03
распространение нового коронавируса
николай брико
коронавирус в россии
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353
60
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николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В Минздраве рассказали об иммунитете после вакцинации от коронавируса

08:26 14.07.2020 (обновлено: 13:03 14.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Иммунитет после перенесенного коронавируса может оказаться сильнее и продолжительнее, чем полученный после вакцинации. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.
Ученый пояснил, что эти два вида иммунитета могут не совпадать.
"Например, при папилломавирусной инфекции поствакцинальный иммунитет более напряжен и эффективен, чем постинфекционный. Если сравнивать инфекции обычные, вирусные, бактериальные, то постинфекционный иммунитет обеспечивает более напряженный, более длительный иммунитет", — сказал Брико.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что безопасность российской вакцины от COVID-19 подтвердилась в ходе клинических испытаний.
Вторая фаза испытания препарата продлится до 28 июля, после этого разработчик — институт Гамалеи — подаст заявку на его регистрацию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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