В Минздраве рассказали об иммунитете после вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Иммунитет после перенесенного коронавируса может оказаться сильнее и продолжительнее, чем полученный после вакцинации. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Иммунитет после перенесенного коронавируса может оказаться сильнее и продолжительнее, чем полученный после вакцинации. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико

Ученый пояснил, что эти два вида иммунитета могут не совпадать.

"Например, при папилломавирусной инфекции поствакцинальный иммунитет более напряжен и эффективен, чем постинфекционный. Если сравнивать инфекции обычные, вирусные, бактериальные, то постинфекционный иммунитет обеспечивает более напряженный, более длительный иммунитет", — сказал Брико.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что безопасность российской вакцины от COVID-19 подтвердилась в ходе клинических испытаний.

Вторая фаза испытания препарата продлится до 28 июля, после этого разработчик — институт Гамалеи — подаст заявку на его регистрацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.