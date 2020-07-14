В Хабаровске пропал девятилетний ребенок

"По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратурой Железнодорожного района организована проверка в связи с пропажей 12 июля 2020 года в Хабаровске девятилетнего ребенка. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.