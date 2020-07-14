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В Хабаровске пропал девятилетний ребенок
Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку по факту пропажи 9-летнего ребенка, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:24
хабаровск
происшествия
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хабаровск, происшествия

В Хабаровске пропал девятилетний ребенок

08:24 14.07.2020
1402
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку по факту пропажи 9-летнего ребенка, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратурой Железнодорожного района организована проверка в связи с пропажей 12 июля 2020 года в Хабаровске девятилетнего ребенка. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, по предварительным данным, ребенок был из неблагополучной семьи.
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