Москва бесплатно предоставит помещения соцориентированным НКО

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва бесплатно предоставит социально ориентированным НКО помещения общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Важно, чтобы каждый москвич получал ту адресную помощь, которая ему нужна, и социально ориентированные НКО способны подстроиться под запрос конкретного человека. Принято решение передать некоммерческим организациям помещения площадью почти 11 тысяч квадратных метров, чтобы каждый москвич мог удовлетворить свой запрос на социальную поддержку", - приводятся слова Раковой на сайте мэра Москвы.

Так, город окажет поддержку до конца этого года 50 организациям.

Отмечается, что помещения, которые предоставят организациям, отремонтированы и оборудованы с учетом специфики потребностей целевых групп НКО. Их поделили на два типа. К первому относятся приспособленные для работы специализированных ремесленных мастерских и творческих студий помещения, обучение в них смогут проходить люди с ограничениями по здоровью или нарушениями в развитии. В помещениях второго типа социальные услуги будут получать семьи в кризисной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные семьи и другие социально уязвимые группы.

Сообщается, что заявки на участие в конкурсе принимают в электронном виде с 13 июля. Ее могут подать организации, зарегистрированные в Москве более двух лет, имеющие успешный опыт оказания услуг в социальной сфере и готовые представить результаты этой работы.