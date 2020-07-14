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В больнице в Коммунарке лечатся почти 340 пациентов
Почти 340 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:16
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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В больнице в Коммунарке лечатся почти 340 пациентов

08:16 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти 340 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 338 человек. Выписаны 35 человек, двое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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