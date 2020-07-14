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В ЛНР более 5,2 тысячи квартир и домов остались без света из-за грозы
Более 5,2 тысячи абонентов в семи населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электричества из-за грозы, сообщили РИА... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:15
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
луганск
в мире
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РИА Новости
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353
60
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, луганск, в мире

В ЛНР более 5,2 тысячи квартир и домов остались без света из-за грозы

08:15 14.07.2020
1112
© РИА Новости / Владимир АстапковичГроза
Гроза
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Гроза. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Более 5,2 тысячи абонентов в семи населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электричества из-за грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В системах ЖКХ республики действует семь аварийных ситуаций, пять из них связаны с электроснабжением", - сообщил представитель пресс-службы МЧС.
Высоковольтная ЛЭП
13 июля, 08:34
На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
В ведомстве уточнили, что из-за грозы без электроснабжения остались более 5,2 тысячи абонентов в семи населенных пунктах республики, в том числе Луганске и Стаханове. По данным ведомства, также в городе Зимогорье из-за перепада напряжения произошла аварийная остановка насоса на насосной станции, в результате чего без водоснабжения остались более 2,7 тысячи абонентов, в том числе городская больница, гимназия, ясли-сад.
"Ремонтные работы запланированы на 14 июля", - уточнил представитель пресс-службы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
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