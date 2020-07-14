В ЛНР более 5,2 тысячи квартир и домов остались без света из-за грозы

ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Более 5,2 тысячи абонентов в семи населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электричества из-за грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В системах ЖКХ республики действует семь аварийных ситуаций, пять из них связаны с электроснабжением", - сообщил представитель пресс-службы МЧС.
В ведомстве уточнили, что из-за грозы без электроснабжения остались более 5,2 тысячи абонентов в семи населенных пунктах республики, в том числе Луганске и Стаханове. По данным ведомства, также в городе Зимогорье из-за перепада напряжения произошла аварийная остановка насоса на насосной станции, в результате чего без водоснабжения остались более 2,7 тысячи абонентов, в том числе городская больница, гимназия, ясли-сад.
"Ремонтные работы запланированы на 14 июля", - уточнил представитель пресс-службы.