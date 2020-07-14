В Новосибирской области выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 14 июл – РИА Новости. Сто девятнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Сто девятнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области , выздоровели 168 человек, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на утро 14 июля в регионе выявлено 7505 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+119 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5367 пациентов выписаны с выздоровлением (+168 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 148 человек.

"В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ – 17 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2207. В больницы районов области госпитализированы 755 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели уже более 253 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 516 жителей региона, для 28 468 человек меднаблюдение окончено.