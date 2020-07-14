https://ria.ru/20200714/1574310634.html
В Новосибирской области выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом
Сто девятнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 168 человек, скончались двое, сообщает во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:12
2020-07-14T08:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 14 июл – РИА Новости.
Сто девятнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области
, выздоровели 168 человек, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 14 июля в регионе выявлено 7505 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+119 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5367 пациентов выписаны с выздоровлением (+168 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 148 человек.
"В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ – 17 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 2207. В больницы районов области госпитализированы 755 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели уже более 253 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 516 жителей региона, для 28 468 человек меднаблюдение окончено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.