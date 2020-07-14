https://ria.ru/20200714/1574310608.html
Синоптики предупредили об угрозе подтоплений в Москве
Во вторник во второй половине дня москвичей ожидает пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:12
2020-07-14T09:26
погода
евгений тишковец
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Во вторник во второй половине дня москвичей ожидает пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Температура воздуха в Москве
не превысит плюс 17-19 градусов, по области 15-20", — уточнил собеседник агенства.
Он добавил, что пик дождей придется на вечер.
"В период с 15:00 до 21:00 на Москву прольется 31 миллиметр воды, это три ведра на один метр квадратный московских улиц. 31 миллиметр — это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоемов из берегов, ливневки не будут справляться", — сказал Тишковец.
Синоптик также сообщил, что ожидается северный ветер 7-12 метров в секунду, в порывах до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.