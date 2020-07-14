Синоптики предупредили об угрозе подтоплений в Москве

"В период с 15:00 до 21:00 на Москву прольется 31 миллиметр воды, это три ведра на один метр квадратный московских улиц. 31 миллиметр — это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоемов из берегов, ливневки не будут справляться", — сказал Тишковец.