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Синоптики предупредили об угрозе подтоплений в Москве
Во вторник во второй половине дня москвичей ожидает пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:26
погода
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Синоптики предупредили об угрозе подтоплений в Москве

08:12 14.07.2020 (обновлено: 09:26 14.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Во вторник во второй половине дня москвичей ожидает пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура воздуха в Москве не превысит плюс 17-19 градусов, по области 15-20", — уточнил собеседник агенства.
Он добавил, что пик дождей придется на вечер.
"В период с 15:00 до 21:00 на Москву прольется 31 миллиметр воды, это три ведра на один метр квадратный московских улиц. 31 миллиметр — это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоемов из берегов, ливневки не будут справляться", — сказал Тишковец.
Синоптик также сообщил, что ожидается северный ветер 7-12 метров в секунду, в порывах до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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