МИД Южной Кореи выразил протест Японии из-за островов Токто

Ежегодный доклад министерства обороны Японии – Белая Книга обороны - во вторник была представлена японскому правительству. В докладе в очередной раз вопрос спорных островов описывается как "нерешенный".
"Мы решительно протестуем против повторения Японией в Белой книге обороны несправедливых территориальных претензий на Токто, который явно является нашей неотъемлемой территорией, исторически, географически и согласно международному праву, и призываем к немедленному отказу от этих претензий. Япония должна понять, что повторение несправедливых и абсурдных претензий по поводу Токто никак не способствует двусторонним отношениям между Южной Кореей и Японией. Наше правительство еще раз проясняет, что претензии японского правительства не могут повлиять на суверенитет Южной Кореи над Токто, нашей самобытной территорией, и что мы будем жестко противодействовать любой провокации на островах", - говорится в заявлении МИД.
Как сообщило агентство Рёнхап, директор департамента стран Азии и Тихого океана Ким Чжон Хан утром во вторник вызвал старшего советника-посланника посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сому, чтобы выразить сожаление и настоятельно призвать Токио отозвать свои претензии.
Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.