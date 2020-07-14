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Китай призвал противостоять санкциям США против Ирана
Международное сообщество должно противостоять восстановлению санкций против Ирана со стороны США, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:06
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хуа чуньин
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хуа чуньин, мид кнр, китай, оон, иран, сша, в мире

Китай призвал противостоять санкциям США против Ирана

08:06 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Международное сообщество должно противостоять восстановлению санкций против Ирана со стороны США, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин к годовщине подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.
Пять лет назад Иран и "шестерка" международных посредников достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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"Международное сообщество должно сообща выступить против продления или восстановления санкций против Ирана, настаивать на том, чтобы США вернулись на путь уважения и исполнения СВПД", - заявила Хуа Чуньин.
Она выразила сожаление тем, что США в последние годы проводят политику односторонних действий, отходят от своих международных обязательств и выходят из международных договоров.
"В мае 2018 года США вышли из СВПД, кроме того начали всеми силами препятствовать тому, чтобы остальные участники соглашения его выполняли, что привело к нарастанию напряженности вокруг ядерного вопроса Ирана", - добавила Хуа Чуньин.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая отметила, что в настоящее время американская сторона всеми силами пытается протолкнуть в Совете безопасности продление эмбарго на поставки оружия и "угрожает вернуть восстанавливаемые санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, пытаясь и дальше подорвать соглашение".
Она добавила, что отказ Ирана выполнять часть обязательств по сделке стало результатом максимального давления со стороны США.
"Китайская сторона считает, что защита и исполнение СВПД – единственный верный путь мирного решения иранской ядерной проблемы", - заключила Хуа Чуньин.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
6 июля, 17:56
Иран призвал США не делать из Тегерана угрозу для мировой безопасности
6100134
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хуа ЧуньинМИД КНРКитайООНИранСШАВ мире
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