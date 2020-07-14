Китай призвал противостоять санкциям США против Ирана

"В мае 2018 года США вышли из СВПД, кроме того начали всеми силами препятствовать тому, чтобы остальные участники соглашения его выполняли, что привело к нарастанию напряженности вокруг ядерного вопроса Ирана", - добавила Хуа Чуньин.