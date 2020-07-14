https://ria.ru/20200714/1574310252.html
На складе в Самаре уменьшилась площадь пожара
Спасатели продолжают тушить пожар на складе в Самаре, его площадь уменьшилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:57
2020-07-14T07:58
самара
происшествия
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самара
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
2020-07-14T07:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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самара, происшествия
САМАРА, 14 июл - РИА Новости.
Спасатели продолжают тушить пожар на складе в Самаре
, его площадь уменьшилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
В понедельник, 13 июля, днем на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась кровля склада на площади 800 квадратных метров. Позднее сообщалось, что площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. Вечером возгорание было локализовано на площади 10 тысяч квадратных метров.
"Вертолет продолжает работу по подаче воды с воздуха в очаг пожара, проведено семь сбросов воды, пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать пожар на установленных боевых участках, площадь пожара уменьшилась до двух тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.