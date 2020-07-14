На складе в Самаре уменьшилась площадь пожара

В понедельник, 13 июля, днем на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась кровля склада на площади 800 квадратных метров. Позднее сообщалось, что площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. Вечером возгорание было локализовано на площади 10 тысяч квадратных метров.