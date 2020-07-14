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На Алтае число умерших пациентов с COVID-19 выросло до шести
Один зараженный коронавирусом пациент скончался в Республике Алтай за минувшие сутки, число смертельных случаев среди инфицированных COVID-19 выросло в регионе... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:56
распространение нового коронавируса
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республика алтай
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, происшествия

На Алтае число умерших пациентов с COVID-19 выросло до шести

07:56 14.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик карантинного центра
БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Один зараженный коронавирусом пациент скончался в Республике Алтай за минувшие сутки, число смертельных случаев среди инфицированных COVID-19 выросло в регионе до шести, сообщают в оперштабе.
"Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В понедельник, 13 июля, скончался 44-летний житель города Горно-Алтайска. Причиной смерти стала остановка сердечно-сосудистой деятельности, также были сопутствующие заболевания. Коронавирус был подтверждён 6 июля. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19: три от COVID-19, три от иных причин", - говорится в сообщении.
За сутки в Республике Алтай выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. "Коронавирус подтвердился у 12 жителей Шебалинского района, в том числе у четырёх детей; у семи жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у жительниц города Горно-Алтайска, Майминского, Улаганского и Усть-Коксинского районов", - уточняют в оперштабе.
С учётом этого в регионе лабораторно подтверждено 1139 случаев заболевания. За сутки выздоровели 42 пациента из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Шебалинского и Улаганского районов. За весь период в регионе 614 человек выписаны из медучреждений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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