На Алтае число умерших пациентов с COVID-19 выросло до шести

"Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В понедельник, 13 июля, скончался 44-летний житель города Горно-Алтайска. Причиной смерти стала остановка сердечно-сосудистой деятельности, также были сопутствующие заболевания. Коронавирус был подтверждён 6 июля. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19: три от COVID-19, три от иных причин", - говорится в сообщении.