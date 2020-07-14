https://ria.ru/20200714/1574310173.html
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:55
2020-07-14T07:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алтайский край
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, общество
БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости.
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае
за сутки, один пациент умер именно от коронавируса
, сообщают в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось четыре человека, один - от COVID-19, трое - от иных причин. Всего скончалось 130 человек, в том числе 54 случая от COVID-19, 73 случая - иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
На 14 июля в Алтайском крае зарегистрировано 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 6294 человека, в том числе 621 ребенок до 17 лет.
"Тяжелобольных - 92, на аппарате ИВЛ - 27. Всего выздоровели 4011 человек (3609 взрослых, 402 ребенка). За прошедшие сутки выздоровел 151 человек (взрослые - 125, дети - 26). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в крае 77%", - уточняют в оперштабе.
На 14 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2609 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34 482 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 243 737 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.