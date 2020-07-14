В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Четыре человека с COVID-19 скончались в Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса , сообщают в региональном оперштабе.

"За сутки скончалось четыре человека, один - от COVID-19, трое - от иных причин. Всего скончалось 130 человек, в том числе 54 случая от COVID-19, 73 случая - иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

На 14 июля в Алтайском крае зарегистрировано 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 6294 человека, в том числе 621 ребенок до 17 лет.

"Тяжелобольных - 92, на аппарате ИВЛ - 27. Всего выздоровели 4011 человек (3609 взрослых, 402 ребенка). За прошедшие сутки выздоровел 151 человек (взрослые - 125, дети - 26). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в крае 77%", - уточняют в оперштабе.

На 14 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2609 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34 482 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 243 737 человек.