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В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:55
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, общество

В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

07:55 14.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось четыре человека, один - от COVID-19, трое - от иных причин. Всего скончалось 130 человек, в том числе 54 случая от COVID-19, 73 случая - иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
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На 14 июля в Алтайском крае зарегистрировано 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 6294 человека, в том числе 621 ребенок до 17 лет.
"Тяжелобольных - 92, на аппарате ИВЛ - 27. Всего выздоровели 4011 человек (3609 взрослых, 402 ребенка). За прошедшие сутки выздоровел 151 человек (взрослые - 125, дети - 26). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в крае 77%", - уточняют в оперштабе.
На 14 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2609 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34 482 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 243 737 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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