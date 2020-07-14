Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря

Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Для этого, в частности, был создан первый в мире рукотворный кратер на поверхности астероида, что позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Для этого зонду "Хаябуса-2" удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать искусственный кратер. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни. Так же в марте прошлого года ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что также стало событием в истории освоения человеком космического пространства.