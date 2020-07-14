https://ria.ru/20200714/1574310146.html
Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря
Японский космический зонд "Хаябуса-2" доставит к Земле капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, говорится в совместном заявлении Японского... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:54
2020-07-14T07:54
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РИА Новости
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РИА Новости
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земля, космос - риа наука, япония
ТОКИО, 14 июл - РИА Новости.
Японский космический зонд "Хаябуса-2" доставит к Земле
капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, говорится в совместном заявлении Японского аэрокосмического агентства JAXAи Австралийского космического агентства ASA.
Капсула будет сброшена 6 декабря в австралийской пустыне.
Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Для этого, в частности, был создан первый в мире рукотворный кратер на поверхности астероида, что позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Для этого зонду "Хаябуса-2" удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать искусственный кратер. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни. Так же в марте прошлого года ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что также стало событием в истории освоения человеком космического пространства.
После того, как зонд приблизится к Земле и сбросит капсулу, он может направиться на новое задание к другому космическому телу.
Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.