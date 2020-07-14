В Сирии задержали боевиков, собиравших данные о российских объектах

Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира. Архивное фото

Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.

"Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле", - рассказал журналистам один из задержанных. По его словам, подорвавшись на мине, погибли несколько человек.

На выполнение задания, по словам боевиков, они получили от кураторов несколько тысяч долларов.

На данный момент задержанные находятся в заключении в расположении правительственных войск. Сирийские спецслужбы проверят их показания и попытаются установить их причастность к другим незаконным операциям.

Под надзором американских инструкторов

Один из задержанных также рассказал, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.

"Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы", - рассказал он.

Попытка атаки авиабазы Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками, сообщил ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"Одиннадцатого июля около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы", — сказал он.

Щербицкий добавил, что никто не пострадал, материального ущерба нет. Контр-адмирал также рассказал, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещенная в России террористическая организация) обстреляли населенный пункт в Идлибе.

Подготовка провокации

Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (запрещенная в России террористическая организация) планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на прошлой неделе Щербицкий.

По его словам, террористы намерены обвинить Дамаск в применении химического оружия.

Он отметил, что боевики изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом. Их сделали в лаборатории в городе Сармада.