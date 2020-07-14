https://ria.ru/20200714/1574309970.html
В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
Мальчик четырех лет пострадал при пожаре в частном доме в Кемерово, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:40
2020-07-14T07:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
происшествия
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кемерово
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия
КЕМЕРОВО, 14 июл - РИА Новости.
Мальчик четырех лет пострадал при пожаре в частном доме в Кемерово
, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
"Кемерово, в 01.25 (21.25 мск) пожар на улице Чесноковская. Пострадал четырехлетний мальчик. Доставлен в ожоговое отделение. Состояние средней степени тяжести", - рассказал пресс-секретарь центра.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС
, пожар произошел в жилом районе Кедровка.
"На прибытие первого подразделения горела баня, веранда и крыша дома отрытым пламенем. Предположительно, очаг находился от бани… Самими жильцами был установлен в доме автономный дымовой пожарный извещатель, и когда огонь перекинулся на крышу, видимо, он сработал и они с семьей самостоятельно эвакуировались из дома, четыре человека. Сам дом удалось отстоять, в результате баня обгорела по всей площади, а у дома - деревянная обрешетка крыши… Площадь пожара - 119 квадратных метров", - рассказали в МЧС.