В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме

"На прибытие первого подразделения горела баня, веранда и крыша дома отрытым пламенем. Предположительно, очаг находился от бани… Самими жильцами был установлен в доме автономный дымовой пожарный извещатель, и когда огонь перекинулся на крышу, видимо, он сработал и они с семьей самостоятельно эвакуировались из дома, четыре человека. Сам дом удалось отстоять, в результате баня обгорела по всей площади, а у дома - деревянная обрешетка крыши… Площадь пожара - 119 квадратных метров", - рассказали в МЧС.