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В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 421 за сутки, два человека скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:39
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353
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19

07:39 14.07.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 14 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 421 за сутки, два человека скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 14 июля 2020 года по республике зарегистрирован 421 новый случай СOVID-19, 176 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое человек - мужчина и женщина в Жайылской территориальной больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 109 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 94 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1875 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 11 538. Умерли 149 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3569 пациентов.
По данным штаба, также за сутки 45 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 497.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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