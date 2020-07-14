https://ria.ru/20200714/1574309934.html
В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 421 за сутки, два человека скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:39
2020-07-14T07:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1400x0_80_0_0_27262c9bb9bf8ff0e1a14fbbeaa4ec90.jpg
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1400x0_80_0_0_27262c9bb9bf8ff0e1a14fbbeaa4ec90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_fa9c1cccb281bcdc604a37878bc10994.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_568:0:2616:2048_1400x0_80_0_0_f5e8bdaf0fadb315a33ed86a627c5299.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 14 июл - РИА Новости.
Число случаев COVID-19
в Киргизии
выросло на 421 за сутки, два человека скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 14 июля 2020 года по республике зарегистрирован 421 новый случай СOVID-19, 176 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое человек - мужчина и женщина в Жайылской территориальной больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 109 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 94 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1875 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 11 538. Умерли 149 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3569 пациентов.
По данным штаба, также за сутки 45 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 497.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.