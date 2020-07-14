В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15

"Еще у 46 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Кемерова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. 49 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1222 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1316 больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.