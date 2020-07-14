В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15

КЕМЕРОВО, 14 июл- РИА Новости. Пятнадцатый пациент скончался в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки заражение выявлено еще у 46 жителей Кемеровской области, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 46 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Кемерова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. 49 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1222 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1316 больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 19 новых случаев выявлено в Кемерово, шесть – в Промышленновском районе, пять – в Юрге, три – в Новокузнецке, по два – в Белово и Березовском, по одному – в Киселевске, Краснобродском, Мысках, Осиннниках, Гурьевском, Крапивинском, Мариинском, Юргинском и Яйском районах.
"Вспышек массовых заболеваний по области не зафиксировано", – сказала собеседница агентства.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлены 2553 случая заражения коронавирусом. Пятнадцать человек скончались, 1222 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7277 человек, сняты с наблюдения 72 782 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.