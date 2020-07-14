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Распространение нового коронавируса
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В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 28,4 тысячи и составляет 906 752, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
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коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч

07:31 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИндия
Индия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 28,4 тысячи и составляет 906 752, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 311 565 человек, выздоровели 571 459 человек (17 989 за сутки), умерли 23 727 (553 за сутки).
В понедельник сообщалось о 878 254 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,7 тысячи), днем ранее - о 849 553 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,6 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 260 924 (6 497 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 142 798 заболевших (4 328 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 113 740 заболевших (1 246 за сутки).
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Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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