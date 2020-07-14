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Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
Япония рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить краткосрочный визит ограниченному числу лиц из руководства компаний из стран, где все еще продолжается рост... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
в мире
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353
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коронавирус covid-19, япония, в мире

Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия

07:29 14.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ТОКИО, 14 июл - РИА Новости. Япония рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить краткосрочный визит ограниченному числу лиц из руководства компаний из стран, где все еще продолжается рост заражений COVID-19, сообщил телеканал NHK.
Япония уже открыла въезд для бизнесменов из Вьетнама, идут переговоры с Китаем, Южной Кореей, всего с 10 странами, где эпидемия пошла на спад. Однако сейчас рассматривается вопрос и о том, чтобы разрешить ограниченный въезд на короткий срок руководителям компаний из США и стран Европы, где продолжается рост заражений новой коронавирусной инфекцией. Идут переговоры с заинтересованными странами, чтобы такой визит совершался на частном самолете и при условии отрицательного теста на коронавирус.
К сентябрю Япония рассчитывает проводить в день до 10 тысяч тестов на коронавирус в аэропортах. Общие направления мер по постепенному разрешению въезда для иностранцев будут завершены до конца июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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