https://ria.ru/20200714/1574309639.html
Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
Япония рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить краткосрочный визит ограниченному числу лиц из руководства компаний из стран, где все еще продолжается рост... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:29
2020-07-14T07:29
распространение нового коронавируса
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япония
в мире
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япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_828baaad953cf319d4ea387ea1056921.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, япония, в мире