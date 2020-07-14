Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Инвалид-колясочник Артем Моисеенко впервые с помощью членов спортивно-туристического клуба "Норбик" поднялся в Инвалид-колясочник Артем Моисеенко впервые с помощью членов спортивно-туристического клуба "Норбик" поднялся в Приморье на вершину горы Туманная (Хребет Большой Воробей), которая возвышается на 1230 метров над уровнем моря.

Моисеенко рассказал РИА Новости, что идеей восхождения на Туманную "загорелся" сразу. По его словам, к покорению вершины очень долго готовились. Протяженность всего маршрута составила примерно 13,5 километра, из них 11 километров преодолели на машине. Вместе с сыном пеший путь в 2,5 километра до вершины горы Туманная преодолела и его 71-летняя мама Вера Захаровна.

Артем Моисеенко - известный в Приморье общественник, активно отстаивающий права людей с ограничениями по состоянию здоровья. Призер чемпионата России по танцам на колясках и Кубка города Москвы

"Восхождение на гору Туманная (Хребет Большой Воробей) состоялось. Благодаря профессионалам из спортивно-туристического клуба "Норбик" у нас всё получилось. Вершину мы покорили", - рассказал руководитель приморской краевой Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (СПОДА) Моисеенко.

Он добавил, что серьезно готовился к восхождению - закалял тело, укреплял мышцы. По его словам, расстояние 2,5 километра они преодолели примерно за полтора часа. Обычно для восхождения на гору Туманная используют другие тропы, но там нельзя пройти с инвалидной коляской, поэтому пришлось подниматься тропой практически нехоженой: путь был завален ветками, сломанными деревьями, выкорчеванными с корнем после непогоды.

"Ребята из спортивного клуба 2,5 километра тащили на вершину горную коляску - подстраховывали сбоку, чтобы коляска не перевернулась и я не упал в какой-нибудь кювет, которых там достаточно много было. Шесть человек, сменяясь, тащили эту коляску по огромным булыжникам. Бывало так, что коляска не могла на них "взобраться", и тогда они вынуждены были поднимать меня. Одни тянут, другие придерживают, третьи поскальзываются, падают (ребята падали несколько раз, но после вставали). Поход был крайне тяжелый, с массой различных опасностей, и, честно говоря, мне казалось, что это будет невозможно", - сказал Моисеенко и добавил, что спуститься с горы "было еще сложнее, потому что если коляску чуть ослабишь, она же полетит сразу вниз".

Как рассказал Моисеенко, организатор восхождения из спортивно-туристического клуба Константин Зырянов всё продумал до мелочей. "Ребята из клуба помогли мне, но не значит, что я просто сидел в коляске. Нет, это было очень серьёзное преодоление, с массой всяких трудностей. Я изо всех сил сначала терпел, не подавал ни звука, а потом уже терпеть не мог, потому что была такая боль, что мне казалось, что все разорвано просто в кровь - тележка ведь без амортизаторов, руки поранил... Очень сложный был подъём, но в итоге, когда мы поднялись, была радость",- сказал собеседник.

Его мама в беседе с РИА Новости сказала, что для нее не было речи идти - не идти, так как она всегда сопровождает Артема.

"Подъём был сложный, тяжелый. Думала, что никогда в жизни этого не сделаю... Вид на вершине красивый, полевые цветы. Сделали много фотографий, даже небольшой урожай сняла земляники. Главное, что эти ребята (из клуба - ред.) настолько серьезно подошли к этому походу, они были настроены на победу, и все получилось", - сказала собеседница.