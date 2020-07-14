Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе

"Истребитель ВВС США F-16 Viper, приписанный к 49-й эскадрилье, потерпел сегодня крушение во время приземления на авиабазе Холломен примерно в 18:00 по местному времени (03:00 мск). Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм", — говорится в сообщении эскадрильи в фейсбуке.