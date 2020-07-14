https://ria.ru/20200714/1574309511.html
Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
Истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение, приземляясь на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, сообщила 49-я эскадрилья американских ВВС. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:22
2020-07-14T11:24
ввс сша
f-16
сша
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574252241.html
invisible.man.12
Когда нечто подобное происходит у нас, то либероидная общественность зеленеет плюясь ядом. А тут вчера карабль, сегодня самолет, и это не в стране бензоколонке, а в стране "умных ракет" и таких же айфонов..... И тишина........
72
Роман Р
ДА у них их супер-пупер самолеты с тысячей косяков, раза по 2 в год падают. А всепропальщики не замечают.
58
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс сша, f-16, сша, в мире