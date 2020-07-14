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Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
Истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение, приземляясь на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, сообщила 49-я эскадрилья американских ВВС. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:24
ввс сша
f-16
сша
в мире
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Когда нечто подобное происходит у нас, то либероидная общественность зеленеет плюясь ядом. А тут вчера карабль, сегодня самолет, и это не в стране бензоколонке, а в стране "умных ракет" и таких же айфонов..... И тишина........
72
ДА у них их супер-пупер самолеты с тысячей косяков, раза по 2 в год падают. А всепропальщики не замечают.
58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ввс сша, f-16, сша, в мире

Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе

07:22 14.07.2020 (обновлено: 11:24 14.07.2020)
8934
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John RavenИстребитель ВВС США F-16 заходит на посадку на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, США
Истребитель ВВС США F-16 заходит на посадку на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, США
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John Raven
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение, приземляясь на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, сообщила 49-я эскадрилья американских ВВС.

"Истребитель ВВС США F-16 Viper, приписанный к 49-й эскадрилье, потерпел сегодня крушение во время приземления на авиабазе Холломен примерно в 18:00 по местному времени (03:00 мск). Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм", — говорится в сообщении эскадрильи в фейсбуке.

Отмечается, что на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.
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Популярные комментарии
Когда нечто подобное происходит у нас, то либероидная общественность зеленеет плюясь ядом. А тут вчера карабль, сегодня самолет, и это не в стране бензоколонке, а в стране "умных ракет" и таких же айфонов..... И тишина........
14 июля, 07:48
iinvisible.man.12
6810003
ДА у них их супер-пупер самолеты с тысячей косяков, раза по 2 в год падают. А всепропальщики не замечают.
14 июля, 08:03
Р Роман Р
5410003
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