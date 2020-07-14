В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов

Пожар на базе стройматериалов вблизи Кодинска Красноярского края начался в понедельник ночью и утром во вторник был потушен. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности. На тушение привлекали 72 человека и 26 единиц техники. Пострадавших нет, сообщает главк МЧС.