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Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
Министр здравоохранения Австралии Грег Хант не смог с первого раза надеть медицинскую маску во время выступления, в ходе которого призывал жителей... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:59
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, австралия, в мире

Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску

06:46 14.07.2020 (обновлено: 06:59 14.07.2020)
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© flickr.com/Ryan WickАвстралия
Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Австралия . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант не смог с первого раза надеть медицинскую маску во время выступления, в ходе которого призывал жителей австралийского штата Виктория, в котором активно распространяется коронавирус, носить маски.
Видеозапись выступления Ханта приводят австралийские телеканалы, среди них телеканал Seven News.
"Я призываю жителей Виктории: если у вас нет возможности соблюдать социальную дистанцию и вы находитесь в непосредственной близости от других людей, пожалуйста, носите маску", - заявил глава минздрава Австралии.
После этих слов он попытался показать, как следует надевать маску, однако попытка оказалась неудачной: маска полностью закрыла глаза министра, ему пришлось попытаться надеть ее снова. Во второй раз попытка увенчалась успехом, однако тоже не сразу.
Ранее власти штата Виктория по рекомендации главного санитарного врача объявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев заражения COVID-19. В течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет выйти на улицу для занятий спортом и учебы или работы, если нет возможности заниматься этим дома дистанционно.
По последним данным австралийского минздрава, число заразившихся COVID-19 в Австралии составляет 9980. При этом подавляющее большинство пациентов уже излечились - 7769, скончались 108 человек. На штат Виктория приходится самое большое число заражений в стране - 3967 случаев, там скончались 24 больных COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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