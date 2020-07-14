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СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
Из-за паводков и оползней, вызванных продолжительными ливнями преимущественно на юго-западе Японии, разрушены частично или полностью 14,8 тысячи домов, со... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:44
япония
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
япония, в мире

СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков

06:44 14.07.2020
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© REUTERS / KyodoПоиск пропавших после оползня в поселке Цунаги на юге Японии
Поиск пропавших после оползня в поселке Цунаги на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 14 июл - РИА Новости. Из-за паводков и оползней, вызванных продолжительными ливнями преимущественно на юго-западе Японии, разрушены частично или полностью 14,8 тысячи домов, со ссылкой на министерство общенациональных дел сообщил телеканал NHK.
Обильные дожди, фактически не прекращающиеся с начала июля, привели к множественным затоплениям жилых кварталов, горным оползням. По подсчетам министерства, всего от стихии разрушены или пострадали 14,8 тысячи домов.
В результате стихийного бедствия погибли 72 человека, 13 числятся пропавшими без вести.
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06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
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06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
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