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В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
Пожар на базе стройматериалов близ Кодинска Красноярского края ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
кодинск
происшествия
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красноярский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, кодинск, происшествия

В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов

06:38 14.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Пожар на базе стройматериалов близ Кодинска Красноярского края ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 10.11 (06.11 мск) полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении
Пожар на базе стройматериалов вблизи Кодинска Красноярского края начался в понедельник ночью. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен 2 ранг сложности. Существовала угроза распространения огня.
На тушение привлекали 72 человека и 26 единиц техники. Пострадавших нет, сообщает главк МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКодинскПроисшествия
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