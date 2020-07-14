Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574309150.html
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:22
россия
разворот на восток
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:894:1325:1639_1400x0_80_0_0_0027ba1c0e2f498d15adb3919f4aeb33.jpg
https://ria.ru/20200710/1574161086.html
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:894:1325:1639_1400x0_80_0_0_0027ba1c0e2f498d15adb3919f4aeb33.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:770:1325:1764_1400x0_80_0_0_d34c8fd073a1afc0e65f3860d88f2fbe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:604:1325:1929_1400x0_80_0_0_882bee4e6ec8aeecf99aa63ce1bfd21b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, разворот на восток , китай, экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%

06:22 14.07.2020
449
© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и Юань. Архивное фото
ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за январь-июнь упал на 6% в годовом соотношении и составил 20,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 5,3% - до 28,22 миллиарда долларов.
Отдельно в июне товарооборот двух стран достиг 8,19 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 3,98 миллиарда долларов, а Россия в КНР – на 4,2 миллиарда долларов.
По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
10 июля, 12:23
Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем
121201
Обсудить 0
РоссияРазворот на ВостокКитайЭкономика
Рекомендуем
Нур-Султан
В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
Япония
Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
Сирия
Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
Австралия
Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
Поиск пропавших после оползня в поселке Цунаги на юге Японии
СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
Казахстан
В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
Будильник
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Нашивки сотрудников МЧС России
В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
Пальмира
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Казахстан
Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
ЛЭП
В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния