https://ria.ru/20200714/1574309150.html
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:22
2020-07-14T06:22
россия
разворот на восток
китай
экономика
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россия
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, разворот на восток , китай, экономика
ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости.
Товарооборот между Россией
и Китаем
в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за январь-июнь упал на 6% в годовом соотношении и составил 20,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 5,3% - до 28,22 миллиарда долларов.
Отдельно в июне товарооборот двух стран достиг 8,19 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 3,98 миллиарда долларов, а Россия в КНР – на 4,2 миллиарда долларов.
По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.