В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок

"В 09.16 (05.15 мск) поступила заявка об обрушении в жилом многоквартирном доме по адресу Владимировский спуск, 2. По прибытию к месту вызова было установлено, что … на втором этаже в комнате обрушились потолочные перекрытия на площади ориентировочно 8 квадратных метров. Из-под завалов был извлечен мужчина 1941 года рождения. Скорой медицинской помощью была констатирована смерть", - сообщил он.