В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок

НОВОСИБИРСК, 14 июл – РИА Новости. Потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, под завалом погиб пожилой мужчина, сообщил журналистам во вторник представитель ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 09.16 (05.15 мск) поступила заявка об обрушении в жилом многоквартирном доме по адресу Владимировский спуск, 2. По прибытию к месту вызова было установлено, что … на втором этаже в комнате обрушились потолочные перекрытия на площади ориентировочно 8 квадратных метров. Из-под завалов был извлечен мужчина 1941 года рождения. Скорой медицинской помощью была констатирована смерть", - сообщил он.
Судя по предоставленным главком МЧС фотографиям с места обрушения, перекрытия в доме были деревянными.
В главке отметили, что в настоящее время специалисты проводят оценку состояния всех перекрытий в двухэтажном жилом доме. Устанавливается причина обрушения.