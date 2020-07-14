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В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
Потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, под завалом погиб пожилой мужчина, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:13
новосибирск
происшествия
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новосибирск, происшествия

В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок

06:08 14.07.2020 (обновлено: 06:13 14.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 июл – РИА Новости. Потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, под завалом погиб пожилой мужчина, сообщил журналистам во вторник представитель ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 09.16 (05.15 мск) поступила заявка об обрушении в жилом многоквартирном доме по адресу Владимировский спуск, 2. По прибытию к месту вызова было установлено, что … на втором этаже в комнате обрушились потолочные перекрытия на площади ориентировочно 8 квадратных метров. Из-под завалов был извлечен мужчина 1941 года рождения. Скорой медицинской помощью была констатирована смерть", - сообщил он.
Судя по предоставленным главком МЧС фотографиям с места обрушения, перекрытия в доме были деревянными.
В главке отметили, что в настоящее время специалисты проводят оценку состояния всех перекрытий в двухэтажном жилом доме. Устанавливается причина обрушения.
Сотрудник МЧС
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