В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком

"Сегодня в 02.50 на улице Северное Шоссе, 31г водитель автомобиля Nissan Cefiro допустил наезд на стоящий грузовик Scania. В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия. Еще одна женщина, сидевшая на заднем сидении, госпитализирована с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.