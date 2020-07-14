https://ria.ru/20200714/1574309024.html
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Две женщины погибли, одна госпитализирована после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:00
2020-07-14T06:00
красноярск
происшествия
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красноярск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия