Японская Белая книга отметила три новых направления обороны

"В космическом пространстве все страны продвигают такое его использование, которое пошло бы на пользу миру и безопасности своей страны", - говорится в докладе. В то же время отмечается, что "Китай и Россия укрепляют свои возможности, которые могли бы нанести вред использованию космического пространства Соединенными Штатами Америки и их союзниками".