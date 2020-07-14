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Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
Белая книга обороны Японии – ежегодный доклад минобороны страны, поступивший в распоряжение РИА Новости, – отмечает рост роли науки и технологий в военной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T05:59
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россия, япония, в мире

Японская Белая книга отметила три новых направления обороны

05:59 14.07.2020
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© AP Photo / Jae C. HongЯпония
Япония
© AP Photo / Jae C. Hong
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 14 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Белая книга обороны Японии – ежегодный доклад минобороны страны, поступивший в распоряжение РИА Новости, – отмечает рост роли науки и технологий в военной сфере, а также динамику в трех новых направлениях обороны - космосе, киберпространстве и использовании электромагнитного излучения.
Во всех этих разделах упоминаются Россия и Китай. В части, посвященной военной науке и технике, говорится, что РФ и КНР ведут разработки сверхзвукового оружия, которое США считают угрозой своей системе противовоздушной обороне.
"В космическом пространстве все страны продвигают такое его использование, которое пошло бы на пользу миру и безопасности своей страны", - говорится в докладе. В то же время отмечается, что "Китай и Россия укрепляют свои возможности, которые могли бы нанести вред использованию космического пространства Соединенными Штатами Америки и их союзниками".
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В докладе также утверждается, что Китай и Россия усиливают возможности кибератак в качестве военной силы для разрушения сетей и инфраструктуры других стран. В разделе об электромагнитном излучении и его применении в военных целях среди прочего указывается, что в Китае проводятся соответствующие учения, а Россия повышает военный потенциал своего электронного оборудования, "на востоке Украины и в Сирии использует электронное оборудование для нанесения ущерба системам управления и работе радаров противника".
Ежегодный доклад Белая книга обороны за 2020 год во вторник был представлен на заседании правительства.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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